El PSG acaba con el invicto del Barcelona

El Paris Saint-Germain derrotó 4-2 al FC Barcelona en el encuentro correspondiente a una nueva jornada de la UEFA Champions League.

El conjunto parisino dominó buena parte del partido y mostró argumentos para respaldar su condición de bicampeón de Europa, su victoria puso fin a la racha de imbatibilidad del equipo azulgrana en la presente temporada.

El Barcelona tuvo dificultades para frenar las ofensivas del PSG, especialmente durante la presión tras pérdida. Los espacios que dejó la defensa fueron aprovechados por el rival, que encontró vías para generar peligro y castigar los errores azulgranas. La falta de coordinación en algunos momentos impidió al conjunto catalán mantener el control del encuentro.

Otro aspecto que marcó el partido fue la gestión de los jugadores pensando en el clásico español.

El cuerpo técnico azulgrana habría priorizado la prevención del desgaste de algunos futbolistas ante el próximo enfrentamiento liguero contra el Real Madrid. Ese partido representa una oportunidad importante para ampliar la ventaja sobre su rival directo en la lucha por el campeonato.

Aunque la derrota supone un golpe para el Barcelona en Europa, el equipo todavía tiene margen para recuperarse en la fase de Champions.

Sin embargo, el encuentro deja lecciones que deberá corregir, sobre todo en el equilibrio defensivo y la presión tras pérdida. El clásico será una nueva prueba para medir la capacidad de reacción de los azulgranas tras su primer tropiezo de la temporada.

Maxdiel Fernández Pérez/ Tomado de Radio 26

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