Maestro Méndez: Celebrando haciendo música

La Sala de Conciertos José White se vistió de gala este 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. Personalidades de la cultura matancera se reunieron para celebrar la fecha, y muchos de ellos fueron reconocidos y homenajeados por su trayectoria.

En un momento, el Coro de Cámara de Matanzas se preparó para cantar. Entonces, el maestro José Antonio Méndez Valencia se levantó de su asiento y, con la autoridad que le confieren décadas de oficio, condujo a la agrupación. Minutos antes, bajo su tutela, el coro había compartido y luego aplaudido los temas Son de Mercedes y Rompiendo la rutina.

Durante el homenaje se congratuló especialmente a Liliam Padrón, recientemente Premio Nacional de Danza —quien celebra su cumpleaños un día después, este 22 de octubre—, y al propio Méndez, por su amplia trayectoria. La pareja, que comparte vida y vocación artística, celebra así cumpleaños consecutivos: él este 21 de octubre, ella este 22.

«El maestro Méndez, para todos, es la figura representativa del canto y la dirección coral. Es el ejemplo que yo pondría para explicarle a cualquier persona sobre nuestra carrera. En lo personal fue mi profesor de dirección coral; con él aprendí que nuestra carrera es de resistencia, no de velocidad, a apreciar la música desde nuestras propias vivencias y llevarla a nuestras manos, en nuestro caso para dirigir. El maestro siempre tiene una sonrisa, hasta para llamarte la atención. Lo hace ver todo tan fácil cuando te lo explica. Yo creo que podría hacer cantar a cualquiera. Recuerdo que desde que era niña y supe de la existencia del Coro de Cámara siempre quise cantar ahí. El maestro siempre ha sido y será quien nos ha enseñado a todos el gusto por la buena música», expresó Adey Suárez González. «El maestro es una cátedra de música y una persona excepcional. Yo soy uno de sus alumnos más recientes, pero en el coro lo admiramos y queremos mucho por su maravillosa trayectoria musical y su metodología para enseñar a sus alumnos, que por cierto son muy buenos, en parte gracias al maestro», comentó Yahn Alejandro Castro Rey, integrante de la agrupación.

En la antesala de su cumpleaños, el maestro celebró sobre el escenario, justo donde mejor se siente: haciendo música.

Izet Morales/ Tomado de Periódico Gir

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