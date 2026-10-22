Realizan conferencia en homenaje a Jornada Octubre Urbano

La filial matancera de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) rindió homenaje a la Jornada Octubre Urbano con un amplio programa de intercambios profesionales.

Bajo el lema «Diferentes contextos, aspiraciones comunes», la sede acogió conferencias y la presentación de trabajos técnicos enfocados en el desarrollo histórico de la arquitectura e ingeniería de la Atenas de Cuba.

«Nosotros como UNAICC y Sociedad de Arquitectura cada año celebramos la Jornada Octubre Urbano. Octubre Urbano es un mes de dedicación a la arquitectura y al urbanismo de nuestras ciudades. Está fecha no solo la celebramos en Matanzas, también en toda Cuba. Pienso que la jornada no debería culminar el día 31 del presente mes, día internacional de las ciudades, sino el 8 de noviembre, día de la planificación fisica». declaró el Arquitecto Ramón Félix Recondo López, Presidente Nacional de la Sociedad de Arquitectura.

La jornada contó con ponencias de graduados de la profesión y una conferencia magistral del Premio Nacional de Arquitectura 2019, Ramón Félix Recondo López, Presidente Nacional de la Sociedad de Arquitectura. Durante su disertación, el especialista enfatizó sobre la necesidad de priorizar el cuidado, la conservación y el rescate de las joyas arquitectónicas y patrimoniales de la ciudad de los puentes.

«Nuestro patrimonio merece ser reconocido como es, la historia de la sociedad, la historia viva de las personas y tenemos que revitalizarlo, rescatarlo y conservarlo. Hay muchas cosas que podemos hacer por la arquitectura que no están inherentes al bloqueo. La mente humana es mucho más capaz cuando está bajo presión y logra cosas bellas» ultimó Recondo López, Premio Nacional de Arquitectura 2019.

El encuentro consolidó el debate entre generaciones, al reunir a jóvenes graduados y veteranos de este ámbito. Así mismo reafirmó el compromiso de la comunidad de arquitectos e ingenieros con el desarrollo y la salvaguarda de la identidad local.

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