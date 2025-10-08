Efectuaron acto de graduación en Centro Universitario jagüeyese

Con una mezcla de emoción, orgullo y compromiso, el Centro Universitario Municipal “Enrique Rodríguez Loeches” de Jagüey Grande celebró recientemente el acto de graduación de 57 estudiantes.

La ceremonia, efectuada en el salón de actos del Comité Municipal del Partido, estuvo dedicada al aniversario 66 del triunfo de la Revolución, al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, al aniversario 172 del natalicio del Héroe Nacional José Martí, al 52 de la Educación Superior y el 23 de la creación del Centro Universitario jagüeyese.

Presidida por Yoan Fernández Fernández, Primer Secretario del Comité Municipal de la Union de Jóvenes Coministas en ese territorio, Odalys Alberto Santana, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Matanzas y Yenile Aguilar Rodríguez, Directora del Centro Universitario Municipal, la jornada contó además, con el acompañamiento de funcionarios del gobierno, profesores, familiares de los graduados e integrantes de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, quienes regalaron varios momentos culturales.

En el acto se reconocieron a los 3 estudiantes con Título de Oro. Ellos fueron Dayli Lamas Suárez, Armando Perdomo Pino y Joerlis Virelles Benítez.

Los estudiantes recibieron los diplomas que los acreditan como licenciados entre ellos, ocho en Educación Primaria, once en Educación Preescolar, seis de Educación Especial, trece en Cultura Física, ocho en Gestión Sociocultural para el Desarrollo, y diez como Ingenieros Agrónomos.

Luego de la lectura del Juramento de los graduados, a cargo de la estudiante de Licenciatura en Educación Primaria, Mildrey Hervis Crosier, tuvo lugar un emotivo momento donde se hizo efectivo la relación Universidad-Sociedad al premiarse por parte de los organismos de diversos sectores a los graduados más destacados.

Las palabras de cierre del acto de graduación del Centro Universitario de Jagüey Grande estuvieron a cargo de su directora, Yenile Aguilar Rodríguez, quien exhortó a los graduados a “continuar cultivando el interés por conocer y el corazón dispuesto a contribuir para que nuestra sociedad sea aún mejor.”

Tomado de Radio Victoria de Girón

Post Views: 4