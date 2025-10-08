Tres cubanos lideran Liga Internacional de Luchas en Caracas

Tres cubanos lideran sus respectivas divisiones en la Liga Internacional de Luchas Olímpicas «Simón Bolívar», que se disputa en Caracas, luego de terminar invictos en cinco combates.

El pasado fin de semana se efectuaron las cinco primeras rondas del certamen, con sede en el Complejo Educativo Nacional Benil de Ascanio.

El trío de cubanos que no conoció la derrota en ese segmento -aún restan dos- estuvo presente en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025.

Son ellos los medallista de plata y bronce allí Darrell Lee (modalidad libre, 125 kg) y Joenni Gómez (grecorromana, 77 kg), respectivamente, y Brenda Sterling (libre, 68 kg).

Cuba, que concursa con el nombre de Mambises, exhibe sus tackles y desbalances con una representación de 16 atletas, con destaque para primeras figuras de sus respectivos equipos nacionales.

Además, aporta al elenco de Tigres salvadoreños a la dueña de bronce en la cita juvenil regional Dalianni Carrales (libre, 68 kg), porque viajó con dos exponentes en esa categoría de peso.

El certamen reúne a conjuntos de otros cinco países: Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y el anfitrión, que dispone de tres.

El torneo se rige por el formato por equipos de todos contra todos, con acciones durante tres paradas de fines de semana, todas en el actual mes de octubre: 4-5, 11-12 y 17-18.

La última será una gala final dedicada a los cuatro mejores representantes de cada división según los resultados anteriores.

De lunes a jueves, los participantes intervienen en productivas jornadas de entrenamiento que también les capacitan para próximos compromisos.

