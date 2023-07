Ayudar, la razón de un médico

Fuerza, amor y entrega caracterizan a la Doctora Mabel Rodríguez Téllez, especialista en Medicina General Integral desde 1994. Las noches en vela no hacen que deje de amar su profesión; al contrario, la cautiva un poco más ese mundo de salvar vidas. Su vocación le permite ofrecer una entrevista sobre su quehacer como médico.

¿Cuáles cree que son los requisitos más importantes para ser médico?

Conocimiento, preparación y empatía, además de la satisfacción a la hora de ayudar, que es la razón principal de nosotros los médicos.

¿Cuántos años lleva ejerciendo en el Hospital Universitario de la Casa de Altos Estudios de Matanzas ?

Desde el 2019, cuando se inició la Covid, y me reincorporé cuando se inició el curso nuevamente.

¿Cómo funciona el Hospital Universitario?

En el hospitalito se brinda asistencia médica a los trabajadores y a los estudiantes, donde los jóvenes becados tienen prioridad. Además, se realizan actividades de promoción, prevención y asistencia médica.

¿Cuáles son los protocolos o normas a seguir en caso de que se presente una emergencia médica?

En el centro realizo la guardia médica de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y un enfermero está las 24 horas. En caso de urgencia en el horario de la tarde noche, el enfermero le presta al paciente los primeros auxilios y a través del puesto de mando en rectoría se localiza al chofer de guardia, si es necesario trasladar hacia el policlínico a la persona enferma.

¿Cuáles son los casos que más se presentan en la universidad?

Los traumatismos y más en la época de los juegos escolares. Además desarrollamos acciones profilácticas vinculadas a las adicciones y las enfermedades de transmisión sexual, y en eso se basa nuestra prevención: en promover medidas sanitarias y charlas educativas en conjunto con la FEU de la institución para evitar o erradicar estas incidencias.

¿Cómo trabajó durante la pandemia?

Durante la Covid estuve laborando en consultorios y en todo el proceso de vacunación.

¿Cómo sobrelleva sus obligaciones personales y profesionales?

Con el apoyo de mi familia. Sin ella no estuviera donde estoy hoy, gracias a ella soy médico y una mejor persona. (ALH)