Boris y el futbol

El joven periodista Boris Luis Leyva Padrón se ha convertido en una de las voces más características del futbol nacional e internacional en Cuba.

Solo cuatro años lleva Boris apareciendo en la pantalla de Tele Rebelde, y tal parece que ya llevara toda una vida haciéndolo. Podemos escucharlo narrando y analizando disímiles disciplinas deportivas, pero definitivamente en su repertorio la que más destaca, ya sea por la cantidad de veces o por la emoción que le pone: es el balompié.

Los seguidores más fieles del blog “Libre Directo” lo recordarán por sus continuos aportes a la sección y por sus melódicos cantos de gol:

A pesar de que el amor por el futbol lo infectó de niño, en su natal Matanzas, no fue hasta sus años finales de universidad que comenzó a narrar. “Comencé de manera regular en 2022, en uno de los torneos previos a los Juegos Caribe de La Universidad de La Habana. Aproveché esa pasión que tenía para describir los juegos de la Facultad de Comunicación a través de un chat de voz en Telegram para quienes no podían asistir. Los jugadores lo guardaban incluso de recuerdo. En la televisión debuté ese propio año, en agosto, en un espacio de análisis llamado Punto Penal, como antecedente de la Copa del Mundo de Qatar. En la Revista Fútbol Return describí 40 partidos de ese Mundial para una comunidad de más de 30000 suscriptores”.

En cuanto al impacto exponencial que ha tenido este deporte en nuestro país, Boris menciona que “Gracias a las Redes Sociales y las producciones hipermediales, el público se acerca cada vez más a los futbolistas, situación que en Cuba ha tomado un gran auge. Ese intercambio continuo de información permite mayor consumo”.

“En estos tiempos la historia va más allá de un partido. Se consume mucho el antes y el después”.

Como buen cubano que es disfruta de cada momento importante de nuestro futbol nacional, y curiosamente en su corta carrera le ha tocado vivir varios, entre ellos los logrados por los muchachos del sub-17 y del sub-20, así como del futbol sala: “Me encanta formar parte de ese recambio generacional del futbol cubano, desde mi espacio, y poder ayudar diariamente a su difusión”.

“He tenido la oportunidad de conocer a varios protagonistas y contar sus historias incluso a nivel de clubes. Igualmente he podido narrar bastante a la selección por TV, el único momento en que puedo ser parcial –mientras ríe– y se siente muy diferente al futbol europeo, no solo por lo que se ve, sino porque hinchas por tu equipo, por el elenco de tu país en cualquier categoría”.

“Como periodista del Noticiero Nacional Deportivo, también tengo que seguirles a todos de forma constante, y es muy grato verlos mejorar y crecer, porque Cuba si tiene futbol y merece oportunidades”.

Y tanta razón tiene, que es uno de los principales artífices en la transmisión de partidos de jugadores cubanos en ligas extranjeras, algo que nunca se había hecho antes: “Fue una idea conjunta con el joven director Ernesto Verdecia, muy talentoso y responsable que incluyó al futbol en la misma cuerda que el voleibol y el baloncesto en cuanto a las miradas internacionales del canal. Comenzamos por Nicaragua y recientemente nos pudimos acercar a Guatemala, dos ligas centroamericanas que acogen regularmente a los nuestros y les permite desarrollarse”.

De igual forma ha narrado una gran cantidad de partidos a nivel nacional e internacional cada uno con su respectiva importancia –algunos más que otros evidentemente–, sin embargo, para Boris Luis: “Entre los más importantes tengo la Final de la Champions 24-25 entre PSG e Inter de Milán, para mi era el cierre de un ciclo desde que comencé a relatar de manera profesional”.

“Igualmente tuve la oportunidad de describir la inauguración de la Copa América 2024 junto a otros partidos del torneo y buena parte de la EURO del mimo año.”

Si bien no es difícil escucharlo en otras disciplinas como beisbol o baloncesto, existe una diferencia a la hora de relatar lo que sucede en el terreno: “El futbol es muy dinámico y para los latinoamericanos como nuestro caso, requiere emoción constante, de ímpetu, incluso si el partido resulta poco atractivo. El nivel de exigencia del público es el máximo al ser de los eventos más consumidos y la efervescencia con que se observa”.

A día de hoy Boris es uno de los profesionales más talentosos y preparados con que cuenta el canal de los deportes en Cuba Tele Rebelde. Y aunque para él diez años es mucho tiempo, lo que espera del futbol cubano en una década es sencillo:

“Espero verlos aún mejor que hoy, con mayores posibilidades competitivas y con torneos nacionales que se puedan efectuar con normalidad. Además, que los mejores talentos crezcan en otros eventos y nutran al resto de acá con sus capacidades”.

Foto: Cortesía del entrevistado

Adrián Ordoñez Díaz/ Cubahora

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