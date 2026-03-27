Fútbol cubano clasificó para Santo Domingo 2026

Cuba clasificó oficialmente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en la disciplina de fútbol.

Las autoridades de la competición notificaron que el partido clasificatorio a estos, que se desarrollaría en Santiago de Cuba entre el conjunto local y el de Jamaica, no se efectuará, pues los visitantes renunciaron a participar.

Eso otorga la victoria a los cubanos, quienes acceden de esa forma a los Juegos centrocaribeños como el segundo equipo del Caribe.

Según el orden clasificatorio, los de la Mayor de las Antillas debieron acceder de forma directa, porque la clasificación mundialista en la categoría Sub-20 los dejaba como uno de los mejores del área; sin embargo, el hecho de que República Dominicana fuera sede determinó que fuera a ella ese cupo directo.

No obstante, el evento de la Concacaf que los clasificó a la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa, en Chile 2025, les dejó como cabezas de serie por lo que evitaron la ronda preliminar para los Centroamericanos y del Caribe.

Así, solo esperaban por el rival, que debía salir del ganador de la fase de grupos, a quienes enfrentarían a partido único, y con la ventaja de la localía.

Al declinar los jamaicanos a continuar en competencia los futbolistas cubanos se incluyeron, como parte de la delegación que representará a la Isla en la cita multideportiva.

Ello se suma a las tres clasificaciones mundialistas en los últimos tres años, lo cual corrobora que esta disciplina en Cuba da pasos sólidos en su desarrollo.

«Estamos muy contentos de regresar a una cita multideportiva, que es el sueño de cualquier atleta o entrenador. Con justeza accedimos, y por méritos propios hemos consolidado selecciones competitivas en el área, todo lo cual responde a una estrategia de trabajo que ya da sus frutos», expresó a JIT el presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba, Oliet Rodríguez Méndez.

«Esperamos ahora hacer una buena competencia para lo cual nos prepararemos y seguiremos esa línea de trabajo, a fin de mantener estos alentadores resultados, que demuestran que nuestro fútbol avanza gracias al trabajo mancomunado de entrenadores, atletas y directivos», enfatizó Rodríguez.

El también comisionado nacional elogió el trabajo que se hace en la base, y lo señaló como la garantía del relevo competitivo.

«Quiero felicitar no solo a jugadores y técnicos, sino a todo los entrenadores que desde allí garantizan el relevo de las generaciones de futbolistas, y que tienen en sus manos la continuidad de los éxitos de hoy, a la vez que también son responsables de formar a aquellos que luego integran nuestras selecciones. Esa es la cantera del fútbol cubano y también son parte esencial de todo el trabajo que se realiza», culminó.

Foto: Tomada del sitio web oficial de la Fifa

Raúl Hernández Lima/ Jit

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