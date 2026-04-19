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Realizan en Colón acto conmemorativo por el aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Cuba #matanceros en victoria #Mi Firma por la Patria #Reafirmación Revolucionaria #Victoria de Giron

En el municipio de Colón, una representación del pueblo conmemoró el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón.

Durante el acto realizado frente a la sede del gobierno local, los participantes apoyaron las palabras de los oradores en nombre de los jóvenes, la mujer cubana y población en general, con mensajes de reafirmación revolucionaria y un canto a la Patria.

Los colombinos se unieron al movimiento «Mi Firma por la Patria». Fotos: De la autora.
En Colón conmemoran el aniversario 65 de la Victoria de Playa Girón.

Al concluir el acto se realizó la rúbrica del Movimiento Popular «Mi Firma Por la Patria», como rechazo al injusto bloqueo y las medidas de asfixia económica contra la isla. A su vez, sirvió de ratificación a la paz y la soberanía de Cuba.

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By Iris Quintero Zulueta

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