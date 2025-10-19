Tarjeta Tropical, una herramienta para el comercio en divisas

Este 2025 el Banco de Crédito y Comercio en Cuba implementó la tarjeta Tropical, como parte de la estrategia de ampliación de servicios.

«Es de fácil uso porque se puede comprobar el saldo en transfermovil, esta se puede usar para el pago de la gasolina en los Servicentros además de la compra en las tiendas o comercios que hoy funcionan en todo el país», declaró Yeneris Gómez Lozano, directora de la Sucursal 3471 BANDEC Matanzas.

La Tarjeta Tropical está diseñada para ciudadanos cubanos, extranjeros y actores económicos no estatales. Además tiene una vigencia de 5 años sin límite de recarga.

Gómez Lozano agregó que la tarjeta tiene un costo inicial de 4 USD y la facilidad de poder usarse por toda la familia o incluso amigos solo con el pin o clave para su autenticación, por lo que no es necesario una identificación del titular o dueño de la misma. Su recarga además puede ser a través de las instituciones de BANDEC o Casas de Cambio.

Su facilidad de uso y seguridad, convierten a la tarjeta Tropical en una herramienta asequible para el comercio en divisas dentro de Cuba.

Post Views: 1