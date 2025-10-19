Concluye 5ta etapa de la Colaboración Vietnam-Cuba

El Centro de Convenciones del Meliá Internacional Varadero en la provincia de Matanzas fue la sede para la clausura del evento científico de Colaboración Vietnam-Cuba con la presencia del embajador de ese país en Cuba, excelentísimo señor Le Quang Long, el ministro de la Agricultura en Cuba, Ydael Pérez Brito y el Presidente de la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam, Nguyen Hong Son.

La presidencia en la clausura reconoció a los especialistas y directivos vietnamitas y cubanos por su participación en el proyecto, además de los resultados en la ejecución del mismo.

«El proyecto trajo muchas ventajas y reafirma los lazos de amistad entre Cuba y Vietnam, se lograron avances en muchos sectores y por eso continuaremos abriendo nuevas etapas para la siembra y cultivo de arroz» expresó Nguyen Hong Son.

Los productores asociados al proyecto y presentes en el evento coinciden en agradecer por las mejoras alcanzadas en la producción de arroz por las tecnologías introducidas para la siembra del grano.

Los avances científicos, el intercambio de expertos, gerentes y personal técnico, así como el impacto en lo económico y social constituyen resultados palpables del proyecto de Cooperación para el cultivo de arroz Vietnam-Cuba.

