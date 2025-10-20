Playa Vista Azul, listo para la temporada invernal

Los trabajadores del Hotel Playa Vista Azul se encuentran listos para recibir los visitantes extranjeros en la temporada invernal de turismo internacional.

Este Resort Todo Incluído de Cinco Estrellas está ubicado en un acantilado que propicia hermosas vistas al mar desde una piscina infinita. Además esta posición geográfica ofrece para los clientes dos áreas de playa con recreación, ofertas gastronómicas y puntos para el uso de medios náuticos.

El complejo gastronómico del Playa Vista Azul está conformado por bares y restaurantes de playa, un buffet, un café y un lobbi bar, así como otros restaurantes temáticos y especializados.

Este Resort tiene además un Centro de Masajes, Gimnasio y Belleza; y un Servicio Premium Exclusivo con habitaciones más lujosas, una piscina, una recepción, bares y otras ofertas gastronómicas.

Dentro de la instalación turística existen además puntos de venta de piezas y obras de artesanía, áreas deportivas y zonas de relajación.

El hotel cuenta también con una piscina de más amplitud y un bar dentro de esta para el servicio a los clientes con tragos, cervezas y bebidas alcohólicas.

Aunque la instalación se alista para recibir a los viajeros de la temporada alta del turismo invernal, también continúa las ventas para el mercado interno a traves de los burós de reservación de Gaviota.

El Hotel Playa Vista Azul resalta dentro del balneario de Varadero por sus hermosas vistas naturales, la calidad de sus servicios y un personal altamente calificado. Esta instalación turística constituye un referente en la industria del óseo en Cuba.

