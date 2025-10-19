Productores matanceros apuestan por la diversificación de cultivos

La finca del productor Roberto González Rodríguez de la Cooperativa de Créditos y Servicios Victoria de Girón en el municipio Pedro Betancourt destaca en la siembra de tabaco y cultivos varios.

«Aquí tengo sembrado yuca, plátano, frutabomba y ahora me encuentro en la campaña del tabaco. El objetivo siempre es ir rotando los cultivos y así aporto a la soberanía alimentaria» explicó Roberto González.

Gonzáles Rodríguez implementa en su finca nuevas tecnologías para la producción del tabaco y el cambio de matriz energética en aras de asegurar el regado de las plantaciones como parte de la estrategia de modernización del sector tabacalero en Matanzas.

La construcción de casas de tabaco y túneles para su producción, así como la instalación de panales solares y un transformador, resultan acciones que realiza este productor para lograr mejores rendimientos.

Los agricultores matanceros apuestan por la diversificación de cultivos para aportar a la económica y alimentación de la provincia y el país.

