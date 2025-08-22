Recuperan niveles productivos en Empresa Lenin de Matanzas

Una de las empresas más importantes en la agricultura matancera lo constituye la Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin del municipio Jovellanos. En los últimos años ha demostrado un deterioro progresivo de sus indicadores productivos y económicos. La nueva dirección de la entidad implementa un programa de recuperación en este 2025.

Tres premisas marcan la ruta crítica de la estrategia recuperativa de la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin de Jovellanos. El acercamiento a los productores líderes, la actualización de los sistemas de costo y el impulso a la comercialización por vía estatal, definen el programa de trabajo de la nueva dirección de la entidad.

Potenciar la siembra a gran escala de cultivos poco exigentes a paquetes tecnológicos es premisa del municipio. En los campos G 13 y G 12 se plantan yuca y plátano con tecnología extradenso.

Quince de las 36 casas de cultivos protegidos de la entidad están sembradas de tomate, pepino y pimiento.Recuperar la prestación de servicios de maquinarias y aditamentos es también prioridad de la empresa.La participación en proyectos internacionales asegura la captación de ingresos y con ello la recuperación financiera de la Lenin.

La entrega de variedad de productos agrícolas a las ferias agropecuarias, puntos de venta, el sector social y el turismo son compromisos de la Empresa Lenin de Jovellanos en este año. Ampliar las áreas de siembra es la estrategia para paliar los bajos rendimientos de los cultivos y con la voluntad del colectivo se ratificarán los resultados.

Post Views: 73