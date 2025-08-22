Autoridades de la provincia recorren polo productivo en municipio de Unión de Reyes

El maíz, la calabaza y la malanga tienen amplia presencia hoy en las lomas del polo productivo San Antonio de Cabezas, del municipio Unión de Reyes. Autoridades del Partido y el Gobierno visitaron ese territorio agrícola de Matanzas, conocido como el granero de la provincia.

Poco más del 70 por ciento fue lo alcanzado por el municipio de Unión de Reyes en el plan de siembra de la campaña de primavera. El incumplimiento, único registrado en el territorio matancero este año, derivó en que las autoridades del Partido y Gobierno provinciales recorrieran los polos productivos en busca de causas y condiciones.

Es un factor común la escasez de insumos, combustible y energía eléctrica. No obstante, las alternativas locales se enmarcan en el aprovechamiento del fumigo ecológico y la creación de bancos de semilla propios. En San Antonio de Cabezas, el primer Secretario del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, visitaron formas productivas que sobresalen en los cultivos de granos y hortalizas. Cooperativas como la Antonio López y Rubén González amplían las siembras de maíz y malanga.

La visitó demostró que faltan el control y el seguimiento desde la siembra hasta la entrega de las cosechas. No se verifica la existencia de los cultivos y desde el gobierno local, la Empresa Agroindustrial municipal y estructuras de apoyo como la ANAP, deben trazarse una estrategia efectiva que privilegie la comercialización de formas estatales. Unión de Reyes es un municipio con grandes potencialidades agrícolas y un sector campesino fuerte y comprometido, señaló el Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas.

