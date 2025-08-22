Desarrollan pago a jubilados y pensionados en Matanzas

Los trabajadores del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en la provincia de Matanzas efectúan el pago de pensiones a jubilados y pensionados del sistema de Seguridad Social, tras el aumento aprobado recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

La directora provincial de Bandec, Yanetsy Chávez Camaraza explicó que el banco dispone del efectivo necesario para cubrir los pagos completos. Además, informó que durante las primeras tres horas del día —de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.— priorizan la atención a los jubilados, y antes del horario establecido también prestan servicio.

Por otra parte, resaltó que en las diferentes sucursales también estará disponible el personal capacitado para brindar asesoramiento a los usuarios en las colas, donde explicarán con claridad el monto específico del incremento que corresponde a cada uno según sus circunstancias .

La medida de ajuste en la pensión beneficiará a más del 90% de jubilados en la provincia, quienes tendrán mayores ingresos a partir del pago correspondiente al mes de septiembre. Así mismo, se previeron alternativas para quienes pudieran encontrarse sin servicio eléctrico. Sus fondos podrán retirarlos mediante el servicio de Caja Extra, escaneando el QR de la sucursal, o mediante la plataforma Transfermóvil, todo esto con el propósito de agilizar el cobro sin inconvenientes.

Además, el proceso se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, con el fin de que la jornada de pago sea un éxito y los jubilados puedan acceder a su dinero oportunamente para cubrir sus necesidades más urgentes .

El cronograma continuará hasta el próximo 3 de septiembre, para asegurar que todos los beneficiarios puedan cobrar sin contratiempos . Con la disposición efectiva de los pagos, el acompañamiento profesional en las sucursales y la implementación de vías digitales alternativas, Bandec garantiza una experiencia de cobro eficiente, digna y accesible para miles de jubilados en la provincia Matanzas. La estrategia no solo reafirma la solidez del sistema bancario provincial, sino también el compromiso sostenido del Estado cubano hacia quienes dedicaron su vida al progreso del país.

