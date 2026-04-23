Matanceros firman por la Patria

Trabajadores y miembros del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas respaldaron la declaración del Estado Cubano con el movimiento «Mi Firma por la Patria».

«Siempre nos inculcaron nuestros padres la fuerza, y la voluntad para luchar por esta tierra. Nosotros no estamos dispuestos a entregar ni ceder un ápice de esta isla, la vamos a defender a cualquier costo», comenta Isabel Rodríguez Martínez, trabajadora del Partido Comunista de Cuba en Matanzas.

Los asistentes firmaron por la Patria, la paz y contra el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Además, condenaron la amenaza de una guerra contra Cuba.

En el encuentro el artista matancero Reynaldo Montalvo apoyó la causa cubana con su música.

El movimiento «Mi Firma por la Patria» constituye una iniciativa de la sociedad civil cubana. Las firmas respaldan la disposición de defender la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano.

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