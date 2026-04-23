BPA en Matanzas implementa el uso de energía fotovoltaica

Sucursales del Banco Popular de Ahorro de la provincia de Matanzas realizaron la instalación de paneles solares.

El colectivo de la sucursal 3452 conocida popularmente como el Banco de la Rueda ultima detalles para el montaje de los equipos. La iniciativa contribuye a una mejora en los servicios.

«La instalación de los paneles fotovoltaicos será un beneficio para el pueblo ya que se podrán brindar todos los servicios de manera más ágil», explica Marisol Díaz Ojeda, Gerente Comercial Sucursal 3452 Matanzas.

«Todos estamos en espera de la instalación de los paneles solares, con la esperanza de que vamos a mejorar y que será beneficioso para todos nosotros», agrega Pedro López Beltrán, Jubilado.

La instalación de paneles solares en la sucursal 3452 del Banco Popular de Ahorro constituye un compromiso con el servicio al cliente lo cual agilizará los trámites.

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