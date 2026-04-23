Destacados Matanzas tvyumuri

BPA en Matanzas implementa el uso de energía fotovoltaica

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Matanzas #Paneles solares #TV Yumurí

Sucursales del Banco Popular de Ahorro de la provincia de Matanzas realizaron la instalación de paneles solares. 

El colectivo de la sucursal 3452 conocida popularmente como el Banco de la Rueda ultima detalles para el montaje de los equipos. La iniciativa contribuye a una mejora en los servicios.

«La instalación de los paneles fotovoltaicos será un beneficio para el pueblo ya que se podrán brindar todos los servicios de manera más ágil», explica Marisol Díaz Ojeda, Gerente Comercial Sucursal 3452 Matanzas.

«Todos estamos en espera de la instalación de los paneles solares, con la esperanza de que vamos a mejorar y que será beneficioso para todos nosotros», agrega Pedro López Beltrán, Jubilado.

La instalación de paneles solares en la sucursal 3452 del Banco Popular de Ahorro constituye un compromiso con el servicio al cliente lo cual agilizará los trámites.

Post Views: 1

By Amanda Pérez Aguerrebere

Entradas relacionadas

Matanzas

Averías afectan el abasto a la ciudad matancera

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas tvyumuri

Jóvenes trabajadores del Ministerio de Energía y Minas visitan Matanzas

Alejandro López Quintero
Destacados Educación Matanzas tvyumuri

Llaman a universitarios a regularizar titularidad de líneas telefónicas

Alejandro López Quintero

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas tvyumuri

BPA en Matanzas implementa el uso de energía fotovoltaica

Mundo

Teherán niega haber solicitado prórroga del alto el fuego

Cultura

En Colón, exposición Venecia en fotos

Cultura

Lanzan en Chile libro para apoyar solidaridad con Cuba