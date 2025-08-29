Comisión Nacional de Seguridad Vial llama a la precaución por el inicio del curso escolar

La Comisión Nacional de Seguridad Vial, orienta a la población y en especial a los conductores de vehículos, sobre las medidas y precauciones a tener en cuenta, con motivo del inicio del nuevo curso escolar 2025 – 2026, el próximo lunes 1 de septiembre. Como es habitual esta fecha moviliza a miles de estudiantes, profesores, trabajadores y familiares como usuarios de la vía.

Al respecto, se orienta a los conductores de vehículos, ser prudentes, mantener la debida atención durante la conducción de su vehículo y moderar la velocidad, especialmente en las inmediaciones de los centros de enseñanzas y cruce de peatones.

Los padres y familiares responsables de la custodia de los menores de igual forma tendrán en cuenta, la utilización correcta de las aceras, efectuar el cruce de la vía por los lugares establecidos evitando las distracciones y mantener una conducta apropiada como peatón o pasajeros, haciendo uso adecuado del casco de protección y el cinturón de seguridad, no distraer al conductor y prestar atención al abordar y descender de un vehículo.

La Comisión Nacional reitera a toda nuestra población, la necesidad de la observancia de las medidas y orientaciones precisadas en la presente nota, a sostener una conducta responsable ante las indicaciones de los agentes de la autoridad que acompañarán el importante acontecimiento.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Tomado de Cubadebate

