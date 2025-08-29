Destacados Matanzas

Recorre Marrero Cruz sitios de interés económico y social

El miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba Manuel Marrero Cruz recorrió sitios de interés económico y social de la provincia de Matanzas.

El mandatario chequeó la construcción de los nuevos tanques para el almacenamiento de crudo nacional en la Base de Supertanqueros de la División Territorial Comercializadora de Combustible a concluir en el mes de febrero del venidero año.

En la visita realizada a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, el dirigente político constató las situaciones tecnológicas que afectan la disponibilidad y operación del bloque.

El director de la planta Ingeniero Rubén Campos Olmo, detalló el comportamiento desde el 2020 hasta el 2024. Además, explicó que la generación de electricidad hasta la reparación capital constituye una de las tareas principales del bloque.

En la jornada Marrero Cruz visitó el Centro de Protección Social Rivera San Juan. Allí se interesó por las condiciones de vida de las personas con conducta deambulante.
Acompañaron al primer ministro, la miembro del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Norma Llerena Pérez, la Gobernadora Marieta Poey Zamora y funcionarios del Partido y el Gobierno.

