El receptor matancero Ariel Martínez continúa con su excelente estado de gracia por tierras asiáticas y despachó la víspera su sexto cuadrangular para la causa de Luchadores de Nippon Ham.

Miembro del último equipo Cuba al Clásico Mundial, Ariel remolcó par de carreras con su batazo. Además, fue clave en la victoria de su equipo ante los Halcones de SoftBank en el Es Con Field de Hokkaido por marcador de 5×1.

Le mostramos la secuencia: Luchadores vencían 3×1, mientras adelantaba un hombre en primera base y conteo de un strike sin bolas. El inicialista de ese partido no perdonó una recta a 88 millas por hora a la altura de las letras y con un potente swing pegó un batazo kilométrico por todo el jardín izquierdo.

“Últimamente no me estaban saliendo las cosas bien a la ofensiva pero he trabajado duro para que mejore durante la temporada. He mejorado mucho pero sé que tengo que batear mucho más para ayudar al equipo, pues para eso me trajeron aquí”, explicó Ariel.