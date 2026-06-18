Liga Élite: Mayabeque y Matanzas reparten victorias

La penúltima jornada de la etapa clasificatoria en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano dejó una estela de emociones encontradas y un panorama más enrarecido que nunca en la lucha por acceder a las semifinales.

Con la recta final del calendario a la vista, los tres equipos que aspiran al último billete disponible —Mayabeque, Artemisa y Matanzas— se mantienen con vida, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos en una velada que combinó épica, frustración y hazañas individuales.

El estadio Nelson Fernández fue escenario de una doble función que dejó a ambas aficiones con sabor a poco. En el primer choque, los Huracanes de Mayabeque aprovecharon su condición de locales para imponerse 7-6, apoyados en una ofensiva oportuna que supo castigar los errores del pitcheo matancero.

La conexión de 11 hits, encabezada por los vuelacercas de Jeison Martínez y Frank Alfonso, permitió a los mayabequenses tomar ventaja temprana. Sin embargo, el triunfo tuvo como verdadero artífice al relevista Wilber Reyna, quien con 3.1 episodios de cero hits y cero carreras apagó cualquier intento de remontada visitante, respaldado por el cerrojo final de Héctor Bermúdez.

Pero la alegría local duró poco. En el segundo desafío, los Cocodrilos de Matanzas demostraron que su mordida sigue siendo letal, desatando una ofensiva de 18 imparables que incluyó sendos jonrones de José Amaury Noroña y uno más de Eduardo Blanco, para terminar aplastando 14-9 a unos Huracanes que vieron cómo su bullpen no pudo contener la embestida yumurina.

El pitcheo abridor de ambos equipos fue ampliamente castigado, y el crédito del triunfo fue para Luis Manuel Hernández, quien a pesar de sufrir en la lomita, se benefició del vendaval ofensivo de sus compañeros.

En medio de la tormenta, una luz de esperanza para la afición local: el histórico Frederich Cepeda conectó su cuadrangular número 395 en series nacionales, acercándose a la mítica barrera de los 400, un dato que, aunque no cambió el resultado, añadió una capa de emotividad a la noche.

Artemisa se acerca al sueño

Mientras tanto, en el Estadio 26 de Julio, los Cazadores de Artemisa protagonizaron la actuación más resonante de la jornada. Frente al ya clasificado Industriales, líder del torneo, los artemiseños no solo ganaron, sino que lo hicieron con autoridad, imponiéndose 13-11 en un partido que tuvo momentos de auténtica locura ofensiva.

El destino del encuentro se selló en un tercer inning para el infarto, donde los locales fabricaron siete carreras que combinaron la paciencia en el plato —dos bases por bolas y un pelotazo—, el error ajeno y la contundencia con el madero. El momento cumbre llegó con el jonrón con las bases llenas de Juan Manuel Pérez, quien además repitió la dosis en el quinto episodio para sellar una noche perfecta. Su compañero Lázaro Fernández también se unió a la fiesta con otro vuelacercas, mientras que el abridor Geonel Gutiérrez, con cinco innings de labor y apenas tres carreras permitidas, se acreditó la victoria.

Los capitalinos, sin embargo, no bajaron los brazos. Un rally de seis anotaciones en el séptimo episodio, coronado por un cuadrangular de Roberto Álvarez, puso el susto en el cuerpo de los anfitriones. Pero el experimentado cerrador José Ángel García, fiel a su leyenda, apareció en el momento justo para retirar el último out y evitar la catástrofe, sumando un salvamento más a su cuenta histórica.

Con este triunfo, Artemisa se coloca a solo un juego de la zona de privilegio, encendiendo todas las alarmas en la lucha por el cuarto puesto.

Holguín y Las Tunas, un duelo de poder entre clasificados

En el oriente cubano, el estadio Calixto García fue testigo de un espectáculo ofensivo entre dos equipos que ya tienen asegurada su presencia en la postemporada. Los Cachorros de Holguín derrotaron 13-10 a los Leñadores de Las Tunas, en un partido donde los bateadores mandaron a pasear la pelota con frecuencia.

Euclides Pérez y Yasiel González desaparecieron la esférica por los holguineros, con este último alcanzando su jonrón número 18 de la temporada, ampliando su propio récord en torneos de este tipo y consolidándose como el líder indiscutible en ese departamento. Por los tuneros, Yasser Izaguirre, Fernando de la Paz y Yudier Rondón —quien conectó un cuadrangular con dos en base— también demostraron su poderío, pero no fue suficiente para doblegar a unos Cachorros que, con este resultado, se acercan peligrosamente a sus rivales en la tabla.

Con estos resultados, la tabla de posiciones refleja una jerarquía clara en la cima, pero un abismo de incertidumbre en la parte baja de la zona de clasificación. Industriales (22-16) continúa al frente, seguido por Las Tunas (20-16) y Holguín (21-17). Detrás, la pelea por el cuarto puesto es un mano a mano de alto voltaje: Mayabeque (17-20) aventaja por un juego a Artemisa (16-21) y por dos a Matanzas (15-21), aunque con solo dos partidos restantes, cualquier combinación de resultados puede alterar por completo el panorama. (ALH)

Foto: Yadrián Rivero/ACN

Tomado de Cubadebate

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