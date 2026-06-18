Analizan crisis de liderazgo global de EE. UU. y rol de China

El académico Da Wei expuso esta tesis durante una conferencia sobre estudios regionales y liderazgo global organizada por la Universidad Renmin de China.

El profesor de la Universidad de Tsinghua y director del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad señaló que las tensiones internas en Estados Unidos impactan su capacidad de sostener el sistema multilateral que promovió en décadas recientes.

Da Wei cuestionó el papel de Washington en intervenciones militares, gasto de defensa y relaciones con aliados, al considerar que estos factores alimentan el descontento interno y el giro hacia la doctrina de “Estados Unidos primero”.

El académico apuntó que estas dinámicas aceleran el repliegue del modelo de hegemonía institucional estadounidense y el fortalecimiento de corrientes políticas de carácter nacionalista y proteccionista.

No obstante, subrayó que estos cambios no implican necesariamente un declive lineal de la potencia norteamericana, sino una transformación de sus métodos de influencia internacional.

Da Wei indicó que China no busca sustituir el liderazgo global de Estados Unidos, sino promover un enfoque basado en la igualdad soberana, la cooperación para el desarrollo y las asociaciones sin alianzas militares.

El especialista añadió que el sistema internacional evoluciona hacia una mayor diversidad de actores y modelos, en un contexto de debate sobre la gobernanza global y el futuro del orden multilateral. (ALH)

Tomado de Prensa Latina