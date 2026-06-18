Cuba amplía su colaboración científica y tecnológica con Rusia

Esta alianza estratégica busca potenciar el desarrollo biotecnológico y medicamentos innovadores, así como compartir conocimientos y capacidades en el ámbito de la salud.

En tal sentido, el vicepresidente primero del grupo Biocubafarma, Eulogio Pimentel explicó que existen cinco empresas tipo startup que localizada en la plataforma tecnológica Skólkovo, la más grande de la Federación de Rusia.

Se trata de proyectos que están en pleno proceso de desarrollo centrados en enfermedades neurodegenerativas y en la esfera de las dolencias oncológicas.

En estos momentos tenemos registrados tres medicamentos, uno de ellos es el Heberprot-p, el cual ya fue reconocido en Rusia, y está en la lista de fármacos esenciales y vitales de la nación euroasiática, destacó Pimentel en declaraciones a la Televisión Cubana.

También está presente allí el producto denominado Hebermin, una crema que contiene como principio activo factor de crecimiento, la cual es utilizada para las úlceras provocadas por quemaduras.

Contamos con el proyecto CIMAvax- EGF, usado en la terapia oncológica, en especial contra el cáncer de pulmón y el producto Jusviza.

Tenemos un programa precioso conocido como HEBERSaVax para el control de las terapias oncológicas, en el cual se trabaja para su registro en Cuba y que comenzará su desarrollo clínico en Rusia, señaló Pimentel.

Acabamos de crear la primera empresa mixta ruso-cubano en el campo de la industria biofarmacéutica, que está destinada a convertir nuestros planes en productos, y estos a transformarse en un éxito comercial beneficiando a los pacientes rusos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina