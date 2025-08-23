PSG lleva la delantera del fútbol francés tras segunda jornada de la Ligue1

El campeón defensor del fútbol francés, Paris Saint-Germain (PSG), mantuvo hoy su invicto en la segunda jornada de la Ligue1 al derrotar 1-0 a Angers, triunfo que lo sitúa temprano en la punta del torneo.

En el debut en la temporada 2025-2026 en su casa, el Parque de los Príncipes, los rojiazules contaron con el gol decisivo del volante español Fabián Ruiz en el minuto 50, en un partido en el que tampoco mostraron un gran nivel, después del 1-0 de la pasada semana en Nantes.

El técnico Luis Enrique mandó a la cancha a casi todos sus titulares, salvo el atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión.

Se espera que el PSG poco a poco recupere potencia, tras su tardía incorporación al entrenamiento después de una campaña casi perfecta, en la cual solo dejó escapar la corona del Mundial de Clubes y levantó su primera copa “orejona” de la Champions.

Mañana continuará la segunda jornada con los duelos Olympique de Marseille-Paris FC, Nice-Auxerre y Olympique de Lyon-Metz.

El Marseille, subcampeón de la temporada pasada en Francia, arrancó con mal pie, no solo por su revés 0-1 en Rennes, también por el escándalo que desató el enfrentamiento en el vestuario entre Jonathan Rowe y el internacional Adrien Rabiot, ambos sancionados por el club, que además anunció que no cuenta con ellos.

(Con información de Prensa Latina)

