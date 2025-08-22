Los becarios matanceros del Witness que capturarán el alma cubana

Cinco talentos de Matanzas fueron seleccionados entre los diez fotógrafos cubanos becados por el Witness Photoworkshop 2025.

Sus proyectos, cargados de humanidad y autenticidad, revelan historias íntimas y colectivas que definen a Cuba.

LA VOZ DE LOS BECARIOS: PROYECTOS QUE EMOCIONAN

Denny Santana Torres y el Bostezo de la espera

«Presenté la historia de un limpiabotas de Matanzas, un hombre que luchó en la Sierra Maestra. Sus arrugas guardan más que años: guardan resistencia. Quise mostrar esa lucha cotidiana, silenciosa, pero llena de dignidad».

Gabriela Rodríguez: HTLV, el cáncer y la fragilidad

«Documenté el viaje de mi abuelo contra el linfoma. Él, siempre activo, aprendió a vivir más despacio. Estas fotos son un homenaje a su fuerza y a la de todos los que enfrentan lo imposible con una sonrisa».

Lien Villavicencio Cabrera: Sangre y plumas. El ritual de los gallos

«Las peleas de gallos en Carlos Rojas son más que un juego: son tradición, polémica y supervivencia. Mi proyecto expone lo que muchos no ven: el arraigo cultural detrás de cada pelea».

Sully Rodríguez: El pescador de Narváez

«Conocí a un hombre que pasa sus días junto al río San Juan. Su historia no es solo sobre pesca, sino sobre cómo la vida a veces nos arrastra a lugares inesperados y cómo encontramos paz allí».

Karla González Horta: Archivo de la inocencia

«Empecé fotografiando a mi hijo, pero descubrí que sus imágenes reflejaban a toda una generación de niños cubanos. En sus juegos está nuestra esencia: la alegría pura, a pesar de todo».

EL MOMENTO DE LA NOTICIA: EMOCIÓN PURA

Sully: «Recibí el correo a las 8 am. ¡No podía creerlo! Mi proyecto, seleccionado entre tantos. Fue como ver mi esfuerzo convertido en luz».

Gabriela: «Estaba en Guanacahabibes, monitoreando tortugas, sin señal… Cuando vi el mensaje me emocione muchísimo. ¡La felicidad no entiende de lugares remotos!»

Karla: «Me inscribí por el empuje de mis compañeros de trabajo y colegas. Pero cuando me dijeron sí, sentí que el universo me devolvía cada hora invertida en mi cámara».



¿POR QUÉ WITNESS MARCA LA DIFERENCIA?

Los becarios coinciden: este taller no solo les dará herramientas técnicas, sino también una mirada más profunda sobre el poder de la fotografía.

Denny: «Es un antes y después. Compartir con referentes internacionales me ayudará a crecer y a que Matanzas se vea en el mundo».

Lien: «Como periodista, siempre busco contar historias. Witness me enseñará a hacerlo con imágenes que trasciendan».

El Witness Photoworkshop no solo forma fotógrafos: forma narradores y estos cinco matanceros están listos para mostrarle al mundo la Cuba que late detrás de sus lentes.

Post Views: 113