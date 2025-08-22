Destacados Matanzas

Autoridades matanceras constatan trabajo de cooperativista de Ceiba Mocha

La Unidad Básica de Producción Cooperativa Ceiba Micha labora 172 hectáreas destinadas a la siembra y venta a la población.

El primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora realizaron un recorrido para constatar el trabajo de los cooperativistas.

En la actualidad 86 hectáreas se encuentran en producción activa y el resto en procesos de rotación y preparación de tierra.

Hace seis meses diversas áreas estaban improductivas y y en el presente se cosecha boniato, plátano, frijol, maíz, yuca y calabaza.

La estrategia de la unidad incluye roturación de áreas, diversificación de cultivos y preparación de tierras para próximas campañas agrícolas.

