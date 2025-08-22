Destacados Matanzas

Insisten en uso de los canales de pago por vía electrónica

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Canales electrónicos #Ferias Agropecuarias #Matanzas

Cada semana las principales plazas en el municipio de Matanzas acogen las ferias agropecuarias con variedad de productos.

A pesar de la presencia de inspectores para el control de las ilegalidades, los matanceros muestran insatisfacciones con el incorrecto uso de los canales de pago por vía electrónica.

Entidades como Acopio, Comercio, la agricultura y las formas de gestión no estatal propician la venta de viandas como la yuca, boniato y la calabaza, así como de sacos de carbón, condimentos, ropa, calzado y útiles para el hogar.

La venta de carne de cerdo por efectivo y transferencia y de comida elaborada da respuesta a las inquietudes de la población.

Post Views: 96

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Autoridades matanceras constatan trabajo de cooperativista de Ceiba Mocha

Leydis Daylis Martínez Ramos
Destacados Matanzas

Productor matancero diversifica sus cultivos e incorpora sistemas de riego con paneles solares

Mayara Hernández Infante
Destacados Matanzas Reportaje social

Mirada en torno al Sistema de Atención a la Familia

Ángel Rodríguez Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Los becarios matanceros del Witness que capturarán el alma cubana

Destacados Matanzas

Autoridades matanceras constatan trabajo de cooperativista de Ceiba Mocha

Destacados Matanzas

Insisten en uso de los canales de pago por vía electrónica

Destacados Matanzas

Productor matancero diversifica sus cultivos e incorpora sistemas de riego con paneles solares