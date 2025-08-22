Insisten en uso de los canales de pago por vía electrónica

Cada semana las principales plazas en el municipio de Matanzas acogen las ferias agropecuarias con variedad de productos.

A pesar de la presencia de inspectores para el control de las ilegalidades, los matanceros muestran insatisfacciones con el incorrecto uso de los canales de pago por vía electrónica.

Entidades como Acopio, Comercio, la agricultura y las formas de gestión no estatal propician la venta de viandas como la yuca, boniato y la calabaza, así como de sacos de carbón, condimentos, ropa, calzado y útiles para el hogar.

La venta de carne de cerdo por efectivo y transferencia y de comida elaborada da respuesta a las inquietudes de la población.

Post Views: 96