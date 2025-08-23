¿Cómo consultar tus últimas operaciones en Transfermóvil?

Los clientes de Transfermóvil y usuarios del monedero MiTransfer pueden consultar de manera inmediata y segura el historial de sus transacciones más recientes a través de un mensaje de texto SMS.

Al acceder a la opción de Últimas Operaciones, ubicada en el menú de Consultas desde la aplicación de su banco o de MiTransfer, el sistema automatizado PAGOxMOVIL enviará un SMS al número telefónico registrado.

Este mensaje contendrá un detalle de las últimas 10 operaciones efectuadas desde la cuenta del usuario.

Cada una de las operaciones listadas en el mensaje incluirá la siguiente información detallada:

Fecha: La fecha en la que se realizó la transacción.

Servicio: El tipo de operación efectuada, identificada por una abreviatura:

TRAN (transferencia)

ATM (operación por cajero automático)

POS (operación en POS/TPV)

ACRED (saldo acreditado/salario)

RECA (recarga de saldo móvil)

⁠ELECT (pago de factura de electricidad)

Etc.

Operación: La naturaleza del movimiento de fondos:

CR (crédito- saldo depositado en su cuenta)

⁠DB (débito- saldo extraído de su cuenta)

Monto: El saldo económico empleado en la operación.

Moneda: El tipo de moneda utilizada, ya sea CUP o USD.

Número de Transacción: El código único asignado a la operación para fines de registro y control.

Este servicio permite a los usuarios mantener un control actualizado de sus finanzas de forma rápida y accesible directamente desde su dispositivo móvil.

