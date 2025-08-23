Unión Eléctrica estima afectación de 1610 MW en horario pico este sábado

La Unión Eléctrica estima para este sábado en el horario pico una disponibilidad de 2260 MW y una demanda máxima de 3800 MW, para un déficit de 1540 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1610 MW en ese horario.

A las seis de la mañana de este 23 de agosto la disponibilidad del SEN era de 2110 MW y la demanda 3000 MW, con 933 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1400 MW.

Para el horario pico está prevista la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 3 de Santa Cruz con 50 MW.

Este viernes se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1618 MW a las 20:30 horas, coincidente con la hora de máxima demanda.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2737 MWh, con 534 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Se encuentra en avería las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 359 MW.

