Celebran Olimpiadas Especiales en Pedro Betancourt

Bajo el lema Olimpiadas con Fidel, el centro escolar Jesús Menéndez Larrondo, de este territorio, acogió la celebración de las Olimpiadas Especiales en saludo al centenario del natalicio del Líder Histórico de la Revolución cubana y al cumpleaños 65 del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

La jornada devino espacio propicio para la inclusión y el reconocimiento a la destreza y esfuerzo de los atletas, quienes protagonizaron una cita marcada por el entusiasmo, la unidad y la voluntad de superación, amenizada en el ámbito cultural por las presentaciones musicales del coro infantil Estrellitas del Futuro, de la escuela primaria José Antonio Echeverría.

Mediante diversas disciplinas competitivas, esta colaboración interinstitucional facilitó el desarrollo de actividades recreativas que involucraron a estudiantes de la instalación, invitados de otras entidades educativas, autoridades políticas y gubernamentales y representantes del sector en la localidad.

Durante las exhibiciones se evaluó el trabajo conjunto entre entrenadores y maestros especializados, con énfasis en el rendimiento atlético y el desarrollo de la autonomía de los participantes. El equipo técnico constató los avances en la preparación de los atletas, validando la función del ejercicio físico sistemático como componente esencial de la atención integral que se brinda en la referida institución educativa.

Asimismo, los presentes resaltaron la impronta del Comandante en Jefe como principal impulsor de esta modalidad educativa y del deporte masivo en la Isla. Esta filosofía de trabajo, añadieron, garantiza que la práctica deportiva resulte un derecho compartido por la sociedad sin distinción y, por consiguiente, una de las conquistas más sólidas de la obra revolucionaria. (ALH)