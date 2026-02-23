Desarrollan Proyecto Varadero Destino Turístico Inteligente

Lo anunciaron autoridades del Parque Científico Tecnológico de Matanzas (PCTM), entidad ejecutora principal del proyecto del balneario como DTI, según el post de la red social Facebook de esta institución.

“El grupo de trabajo del proyecto Varadero DTI se reunió para seguir impulsando el desarrollo, incluso en el complejo contexto actual. El objetivo: cumplir con las metas previstas para la Feria del Turismo y continuar avanzando. Porque el desarrollo no espera. Seguimos trabajando para transformar digitalmente el principal destino de sol y playa del país”.

Encabezado por el delegado del Ministerio de Turismo en Matanzas, Luis Martínez de Armas, y Diego Vladimir Castilla Cabrera, presidente de esta sociedad mercantil, se pasó revista al proyecto abarcador de 28 subproyectos identificados hasta ahora, con el énfasis en 18, con la meta puesta en la bolsa comercial de mayor relevancia organizada por el Ministerio de Turismo de Cuba, en su habitualmente mes de mayo.

Según la nota del periódico Trabajadores, Castilla Cabrera anunció la realización del VDTI en cumplimiento de una metodología en colaboración con la entidad española Segittur, que posee permisos concedidos por la Unión Europea para certificar este tipo de destino inteligente.

“Lo que consideramos le da un valor agregado a Varadero”, consideró. “Queremos cumplir el 20 por ciento de los indicadores. Ello nos da una primera categoría”.

Con la integración de diversas entidades, precisó que los 18 proyectos en fase de elaboración son ejecutados por el Grupo de Electrónica para el Turismo (GET), dentro de los cuales descuella uno fundamental.

Se trata de la creación de la oficina de DTI, que a tiempo completo tendrá el encargo de monitorear, dar seguimiento y controlar el funcionamiento de los procesos turísticos y sus indicadores, a partir del análisis de datos.

Sociedad mercantil desde el año 2020, los orígenes del PCTM se remontan al 11 de noviembre de 2015, cuando la Universidad de Matanzas (UM) y la Empresa de Tecnologías de la Información para la defensa (XETID), crean el Centro de Investigación y Desarrollo de Software (CIDES) para el gobierno electrónico en esta provincia.

La experiencia permitió vincular a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática al impulso de aplicaciones en esa rama en un entorno empresarial. (ALH)