Realiza Orquesta Sinfónica de Matanzas concierto de música de cámara

La Orquesta Sinfónica de Matanzas realizó un concierto de música de cámara en la Sala José White de la urbe yumurina.
Las interpretaciones de sinfonía para cuerdas de Félix Mendelssohn y tres melodías nórdicas de Edvard Grieg formaron parte del repertorio del concierto.
«En estos tiempos que son tan complejos, el Centro Nacional de Orquestas Sinfónicas de Cuba, ha dicho que hagamos un concierto al mes. Estamos tratando de no perder la rutina de hacer conciertos. Hoy hicimos esta presentación de música de cámara solamemte las cuerdas», explica Indira Ramos Matalón, Directora de la Orquesta Sinfónica de Matanzas.
La Orquesta Sinfónica de Matanzas arriba este año a su 76 aniversario con diferentes generaciones de artistas.
La agrupación yumurina representa uno de los más relevantes exponentes de música clásica y de cámara en la Atenas de Cuba.