El Maestro Internacional (MI) Jorge Marcos Gómez salió triunfador del torneo Gambito de Dama por el 8 de Marzo, un evento de partidas rápidas disputado en la Sala José Raúl Capablanca de la ciudad de Matanzas.

En las 11 rondas de competencia, Marcos Gómez mostró un rendimiento impecable al totalizar diez puntos. Ese acumulado le bastó para comandar un listado de jugadores avalados por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). La talentosa Haden Zuaznábal culminó como escolta del puntero con 8,5 rayas, tan sólo media unidad más que el joven Cristian González.

“El Campeonato Nacional no fue el mejor torneo. Era un nivel muy alto y quizá las cosas no salieron bien, pero la calidad de las partidas estuvo buena. Ahora toca seguir entrenando antes del Festival Universitario AJEDUNI, un certamen internacional previo al Capablanca In Memoriam de este año, la competencia más importante que tendré antes de cerrar este periplo en el Guillermito de Santa Clara”, respondió el trebejista participante en más reciente nacional del juego ciencia, donde terminó rezagado entre los últimos puestos de 24 contendientes.

Un Gambito por Capablanca

La celebración del torneo Gambito de Dama por el 8 de Marzo se enmarca en la jornada que rinde tributo a la memoria del genio cubano José Raúl Capablanca, quien falleciera un 8 de marzo pero de 1942. Una serie de actividades están planificadas a propósito de la fecha, entre ellas la continuación del Proyecto Toma Deportiva Siempre Joven.

“Pienso que es bueno que se retomen este tipo de actividades, ya que estimula mucho a los más pequeños. Me parece bien para la salud del ajedrez que se mantenga esta masividad”, ponderó Jorge Marcos, uno de los animadores del Grupo Abierto en el cercano Capablanca con asiento en Varadero.

Tierra pródiga de excelentes ajedrecistas, Matanzas preserva la realización de lides locales para bien del desarrollo.

