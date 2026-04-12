Matanzas

Jovellanenses conquistan el Yara con ‘Doble play’, animado cubano que batea fuerte en el béisbol y la vida.

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Animado #ICAIC #Matanzas #TVYumuri

El cine Yara se convirtió este viernes en el terreno de juego donde jóvenes creadores cubanos celebraron su victoria con el estreno del mediometraje animado Doble play, dentro de la primera Muestra y Concurso de Cine Nacional organizada por el ICAIC.

La obra, dirigida por el jovellanense Carlos Daniel Hernández León, propone una mirada fresca y emotiva al béisbol, nuestro deporte nacional, desde la óptica de la animación contemporánea. Hernández explicó que la historia se divide en dos momentos contrastantes: el instante en que las dificultades parecen derrumbar los sueños y aquel en que la pasión se impone como fuerza inevitable.

Más allá del terreno deportivo, Doble play aborda conflictos juveniles, vínculos familiares y proyectos de vida, mientras rinde homenaje a figuras emblemáticas de la pelota cubana que marcaron generaciones. Con influencias del anime y un diseño visual atractivo, el mediometraje destaca también por el uso narrativo de la música y la riqueza cromática de sus fondos.

El proyecto contó con la asesoría del experimentado productor Aramís Acosta, colaborador de leyendas de la animación como Paco Prats y Juan Padrón, y con el apoyo de la Asociación Hermanos Saíz, Burene Producciones y el INDER.

Tras su estreno en el Yara, la obra iniciará un recorrido por otros espacios de exhibición, llevando consigo un mensaje que fusiona juventud, pasión y béisbol, y que invita a reflexionar sobre la voluntad y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante.

Yosier Argueso / Con información de la ACN. / Pues en la elaboración de esta nota tomé información de sus publicaciones.

Post Views: 38

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas

Se desarrollará en Varadero la edición 44 de la Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2026

Redacción TV Yumurí
Matanzas Sin categoría

Alimentos elaborados: Respuesta de Comercio ante contingencia energética

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Ciencia universitaria matancera impulsa soberanía alimentaria y eficiencia energética en contexto de desafíos

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Pronóstico para el 12 de abril del 2026

Cuba Sin categoría

Actualización del Sistema Electroenergético Nacional 12 de abril del 2026

Matanzas

Jovellanenses conquistan el Yara con ‘Doble play’, animado cubano que batea fuerte en el béisbol y la vida.

Cuba Sin categoría

Díaz-Canel asiste a celebración en escuela Solidaridad con Panamá