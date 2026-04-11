Ciencia universitaria matancera impulsa soberanía alimentaria y eficiencia energética en contexto de desafíos

Matanzas, Cuba – En un encuentro de trabajo desarrollado en la Universidad de Matanzas, responsables de las líneas de investigación de Producción Sostenible de Alimentos y Eficiencia Energética, así como jefes y miembros de proyectos asociados a estas, intercambiaron con autoridades académicas sobre el trabajo ejecutado en la etapa reciente y las perspectivas de trabajo para los próximos meses.

La reunión permitió socializar el estado de varias iniciativas estratégicas asociadas a programas nacionales, territoriales y sectoriales.

En el ámbito de la producción de alimentos, se intercambió sobre los proyectos, la labor realizada y los resultados obtenidos de iniciativas como “Fortalecimiento del manejo agroecológico de plagas en fincas campesinas, mediante la manipulación de la biodiversidad y su potencial de regulación biótica”, así como “Producción local de alimentos sobre bases agroecológicas en escenarios productivos de la propia Universidad de Matanzas”.

En cuanto a la eficiencia energética, el intercambio giró en torno a la labor y los resultados de proyectos como “Herramientas para la gestión eficiente de la energía y el agua en el sector turístico”, “Difusión de métodos, instrumentos y buenas prácticas de eficiencia energética en la provincia” y “Estrategia de Transición Energética de la Universidad de Matanzas”.

Durante el encuentro, se analizó la necesidad de reorganizar algunas tareas que estaban previstas y atemperar otras a partir de la situación actual.

En este contexto, se evaluaron nuevos proyectos de vital importancia y su posible contratación en sectores claves como los hidrocarburos y la producción de energía, así como la vinculación de los estudiantes a estas acciones estratégicas.

Los presentes coincidieron en que solo mediante el desarrollo de la ciencia, la innovación y la formación de capacidades locales será posible enfrentar los desafíos que hoy limitan el desarrollo. Estos proyectos no solo generan conocimientos pertinentes, sino que forman profesionales comprometidos con la búsqueda de soluciones del país.

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