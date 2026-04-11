Reclaman en Francia fin del bloqueo contra Cuba

En Lyon, Montpellier, Burdeos, Le Havre, Toulouse, Amiens, Brest, Lille, Grenoble, Nimes y otras urbes de la geografía gala decenas de personas respondieron a la convocatoria de respaldo a la isla, lanzada por el Partido Comunista Francés (PCF) con el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT), de asociaciones y de fuerzas políticas.

París y su Torre Eiffel fueron testigos de una concentración de casi 300 personas, en un acto adornado con banderas cubanas, entre ellas una gigante, y de las organizaciones participantes, así como con pancartas de reclamo del fin de un bloqueo impuesto por Washington hace más de 60 años.

La movilización en la Place Jacques-Rueff con el emblemático monumento de fondo contó con las intervenciones del embajador de la nación antillana, Otto Vaillant, de la dirigente comunista Charlotte Balavoine y del sindicalista de la CGT Laurent Brun.

También hablaron en la manifestación los líderes de las asociaciones de solidaridad France Cuba, Fabrice Leclerc; Cuba Coopération France, Manuel Pascual; Cuba Si France, Charly Bouhana, la representante de Cuba Linda, Marie-Pierre Pineau, y Ana Katherine Martínez a nombre de la Coordinadora de Cubanos Residentes.

Desde el movimiento solidario con la isla, sus voceros denunciaron uno tras otro el bloqueo económico, comercial y financiero y su recrudecimiento por la Administración del presidente Donald Trump con un cerco petrolero, el devastador impacto de esa política en la población civil y el carácter extraterritorial de la agresividad estadounidense.

Vaillant condenó en su discurso el intento de Washington de buscar la asfixia económica de todo un país como intento de imponerle cambios políticos, y subrayó que solo el pueblo cubano puede decidir su destino.

El diplomático agradeció las movilizaciones de la jornada en varias ciudades francesas y afirmó que frente al silencio cómplice de los grandes medios de prensa sobre el crimen que se comete contra la nación antillana, la solidaridad demuestra su valor y alcance.

Por su parte, Balavoine, responsable de la campaña del PCF de apoyo a Cuba, llamó a aumentar las acciones de acompañamiento a la isla, tanto en los ámbitos político como material.

En su intervención, instó a centrar los esfuerzos en el respaldo al país caribeño en el ámbito energético, particularmente golpeado por el cerco petrolero ordenado por Trump a finales de enero.

La dirigente comunista pidió igualmente demandar a las autoridades electas a nivel local por toda Francia posturas contra el bloqueo a Cuba y medidas concretas de apoyo a través de proyectos y de financiación.

Tomado de Prensa Latina

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