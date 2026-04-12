Pronóstico para el 12 de abril del 2026

El Instituto de Meteorología pronostica que hoy, durante gran parte del día, estará parcialmente nublado en localidades de la costa norte del centro y oriente, con nublados y chubascos a intervalos.

En el resto del país estará con poca nubosidad al amanecer y parcialmente nublado desde el final de la mañana con escasas lluvias.

Las temperaturas mínimas estarán entre 20 y 23 grados Celsius, superiores en zonas costeras, inferiores en localidades puntuales del interior. Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 31 grados Celsius, superiores en zonas del interior.

El parte expresa que los vientos serán del nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte.

Habrá oleaje en toda la costa norte, así como desde cabo Cruz hasta punta de Maisí. En el caso de los litorales norte de occidente y oriente aumentará en la tarde a marejadas. En el resto de las costas predominará el poco oleaje.