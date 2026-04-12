Díaz-Canel asiste a celebración en escuela Solidaridad con Panamá

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó en la tradicional celebración de los 15 años de la Escuela de Educación Especial Solidaridad con Panamá, centro dedicado a la atención a niños con discapacidades físico-motoras.

El mandatario compartió con 19 adolescentes de la institución educativa, inaugurada el 31 de diciembre de 1989 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores de esta festividad.

La celebración, que se mantiene ininterrumpidamente en la institución desde 1999, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de instituciones estatales y privadas, familias y embajadas de diversas naciones, que garantizaron la fiesta pese a la compleja situación que atraviesa el país por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

Según informó la Presidencia de la República, los participantes y autoridades presentes valoraron la escuela como un símbolo de la obra de la Revolución cubana y de su capacidad para asistir a los más necesitados.

La celebración fue dedicada al General de Ejército Raúl Castro, en reconocimiento a su permanente acompañamiento y por ser parte fundamental de la historia de este centro.

Tomado de Prensa Latina

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