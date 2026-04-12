Cuba Sin categoría

Díaz-Canel asiste a celebración en escuela Solidaridad con Panamá

Por Daymara Villalonga 0 Comentario #Cuba #Quinceañeras #TVYumuri

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó en la tradicional celebración de los 15 años de la Escuela de Educación Especial Solidaridad con Panamá, centro dedicado a la atención a niños con discapacidades físico-motoras.

El mandatario compartió con 19 adolescentes de la institución educativa, inaugurada el 31 de diciembre de 1989 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores de esta festividad.

La celebración, que se mantiene ininterrumpidamente en la institución desde 1999, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de instituciones estatales y privadas, familias y embajadas de diversas naciones, que garantizaron la fiesta pese a la compleja situación que atraviesa el país por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

Según informó la Presidencia de la República, los participantes y autoridades presentes valoraron la escuela como un símbolo de la obra de la Revolución cubana y de su capacidad para asistir a los más necesitados.

La celebración fue dedicada al General de Ejército Raúl Castro, en reconocimiento a su permanente acompañamiento y por ser parte fundamental de la historia de este centro.

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1

By Daymara Villalonga

Entradas relacionadas

Matanzas Sin categoría

Alimentos elaborados: Respuesta de Comercio ante contingencia energética

Redacción TV Yumurí
Mundo Sin categoría

Reclaman en Francia fin del bloqueo contra Cuba

Redacción TV Yumurí
Cuba

Evoca Morales Ojeda desembarco de Martí y Gómez en Playita de Cajobabo

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba Sin categoría

Díaz-Canel asiste a celebración en escuela Solidaridad con Panamá

Deportes

Ciclistas matanceras lideran a su equipo en Copa de España

Cultura

Convocan a III Edición del Taller de Redes Sociales “Girón Victorioso”

Matanzas

Se desarrollará en Varadero la edición 44 de la Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2026