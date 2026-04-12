Ciclistas matanceras lideran a su equipo en Copa de España

Menores de 20 años de edad y en sus estrenos profesionales, las ciclistas matanceras Karen Martínez y Rachel Silveira lideraron a la escuadra Team Oiense Women en la Comarca Brigantina, tercera parada puntuable de la Copa España Femenina de Ruta y primera en la que interviene el club de sede en Oia.

Karen concluyó el trayecto sobre 72 kilómetros tras 1:56:48 horas, a tres minutos y un segundo de la ganadora absoluta, la española del equipo Eulen-Amenabar, Maite Urteaga. Este crono la ubicó en el escaño 62 entre 150 pedalistas que inciaron la prueba. Además, concluyó vigésimo séptima en la lid sub23.

Tiempo de 1:57:08 registró Rachel Silveira, situada en el peldaño 72 de la categoría élite y el 34 entre las menores de 23 abriles. Las yumurinas fueron las únicas de su conjunto que finalizaron el exigente desafío, donde más de 60 competidoras abandonaron antes de la línea de meta.

El podio absoluto de la carrera fue completado por la local Eva Anguela y la argentina Julieta Benedetti, ambas con el mismo resultado que la portuguesa Raquel Queiros, pero definidos los lugares en el sprint final.

La prueba de Betanzos repitió el esquema del pasado año con un recorrido de 73 kilómetros, que incluye la subida de Galivier, ascenso hacia la aldea de Villozas con extensión de 3500 metros al 5,5% de pendiente media.

Las juveniles cubanas tendrán muy poco tiempo de recuperación. Este domingo, tanto Karen como Rachel desandarán 90 kilómetros en el VI Gran Premio Cidade de Pontevedra, carrera que propone un trazado exigente y apto para corredoras potentes.

Para las antillanas, en pleno proceso de desarrollo y consolidación, este representa un chance idóneo en busca de sumar horas de competencia y roce competitivo en Europa, cuna de importantes circuitos y clubes profesionales.

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