Cultura

Convocan a III Edición del Taller de Redes Sociales “Girón Victorioso”

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Coloquio #Comunicación #patria #TVYumuri

El Ministerio de Comunicaciones ha convocado a la III edición del Taller de Redes Sociales Digitales Girón Victorioso, como taller pre-evento del V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital. La cita tenrá lugar el venidero 14 de abril en el teatro de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA, Centro de Negocios de Miramar, Edificio Beijing, Calle 3ra entre 76 y 78, Playa, La Habana.

El encuentro se realizará en la modalidad de videoconferencia y su objetivo es el entrenamiento practico para la gestión de redes sociales digitales, impartido por expertos internacionales y nacionales que participarán en el V Coloquio Internacional Patria.

El taller tendrá su expresión en el ámbito comunitario, el 15 de abril de 2026, en un consejo popular de cada municipio del país, coordinado por Joven Club y la Unión de Informáticos de Cuba, con la participación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, familias en general, combatientes de la Revolución y profesionales de la comunicación invitados.

Carlos Manuel Serpa / Radio Rebelde

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