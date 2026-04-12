Actualización del Sistema Electroenergético Nacional 12 de abril del 2026

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1537 MW a las 20:20 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3825 MWh, con 526 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1350 MW, la demanda 2202 MW, con 866 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 373 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario de máxima demanda se prevé una disponibilidad de 1350 MW con una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1600 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1630 MW en este horario.

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