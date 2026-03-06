Liván Moinelo por un debut cubano como hace 20 años en el Clásico Mundial

Como hace 20 años, Cuba comienza hoy su andadura en el VI Clásico Mundial de Béisbol frente al equipo de Panamá, en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, en Puerto Rico.

En conferencia de prensa este jueves por la tarde el mentor Germán Mesa confirmó para la apertura al zurdo Liván Moinelo, con nueve temporadas en el máximo nivel del beisbol profesional japonés.

Después de siete años destacado en el bullpen de los Halcones de SoftBank, Moinelo fue asignado a la rotación y en su nueva función supera los 160 innings y 150 ponches por temporada con un promedio de carreras limpias por juego por debajo de dos.

En la más reciente campaña mereció el premio de Jugador Más Valioso en la Liga del Pacífico de la Nippon Professional Baseball.

Unas horas después de ratificado al pícher, el sitio digital Jit anunció la alineación con la cual comenzarán los cubanos el partido inicial del grupo A, donde también aparecen Colombia, Canadá y el elenco anfitrión.

El jardinero central Roel Santos encabeza el lineup, seguido por Yoan Moncada (3B), Ariel Martínez (1B), Alfredo Despaigne (BD), Erisbel Arruebarrena (SS), Omar Hernández (C), Yoalquis Guibert (RF), Leonel Moas (LF) y Yiddi Cappé ((2B).

Mesa ha reiterado que prevé utilizar en este choque a lo mejor de su bullpen, una de las principales fortalezas de la nómina insular, que dejó muchas interrogantes en los dos partidos de pretemporada con organizaciones de Grandes Ligas.

El cuerpo técnico de los canaleros también oficializó al zurdo Logan Allen, con tres campañas en la Gran Carpa, como parte de los Guardianes de Cleveland, franquicia con la cual acumula 23 victorias, 24 derrotas, efectividad de 4.48 y 320 ponches en 379.1 innings trabajados.

Igual que en el Clásico de 2006, cuando Cuba ganó por 8-6, el resultado de este juego resulta clave en las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo, un propósito materializado siempre en las cinco actuaciones precedentes (2006, 2009, 2013, 2017 y 2023). Este juego marcará dos hechos históricos individuales, pues Despaigne se convertirá en el cubano con mayor cantidad de clásicos mundiales en su currículo (5), uno más que Frederich Cepeda. Con un quinteto de asistencias también aparecen el venezolano Miguel Cabrera, Oliver Pérez (México), Shairon Martis (Países Bajos) y Dominic Leone (Italia). Aunque no figura en la propuesta de alineación regular, el ex grandes ligas Alexei Ramírez, a sus 44 años, será el jugador más longevo en este tipo de competencias y regresa al Cuba tras participar en la cita de 2006. Además del duelo entre Cuba y Panamá, el calendario incluye hoy el partido entre Puerto Rico y Colombia con descanso para Canadá en la llave que se juega en la Isla del Encanto. En los primeros duelos efectuados, ambos en el apartado C, con asiento en Japón, el equipo de Australia blanqueó a Taipéi de China (3-0) y Corea apaleó a República Checa (11-4).

