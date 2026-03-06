Avanza investigación sobre infiltración de terroristas en Cuba

Según una nota institucional del Ministerio del Interior (Minint) de la mayor de las Antillas, las pesquisas también buscan esclarecer la implicación de cada uno de los autores en estos actos violentos.

Las declaraciones de los propios detenidos se suman a un conjunto de diligencias investigativas, que refuerzan las evidencias en su contra; a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos, advierte el texto.

Agrega que, desde el inicio, las autoridades cubanas han mantenido comunicación oportuna con las contrapartes estadounidenses.

Indica al respecto que el día 2 del mes en curso autoridades norteamericanas trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación.

Precisa el escrito que esa cooperación pudiera incluir intercambio informativo, de evidencias y otras acciones conjuntas.

A tenor de la gravedad de los hechos y la amenaza que representa el terrorismo no solo para Cuba, las autoridades nacionales, de manera consecuente con la postura histórica sobre esta temática, consideran un deber la cooperación recíproca en el enfrentamiento a este flagelo, peligroso para toda la humanidad.

Informa el Minint que los detenidos heridos continúan recibiendo asistencia médica especializada, de acuerdo con el estado de salud y la gravedad de cada cual.

Precisa el texto que el implicado en estos hechos Roberto Álvarez Ávila falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas que recibió.

Fuentes del Minint presentaron evidencias del plan terrorista de ciudadanos residentes en Estados Unidos que intentaron infiltrarse por mar en la isla.

Los altos oficiales mostraron en el programa Razones de Cuba de la televisión nacional el armamento incautado tras la captura de la embarcación, consistente en fusiles de distintos calibres, una escopeta Winchester, fusiles tipo DB AR-15, un fusil Delta y 11 pistolas.

Asimismo, embargaron un módulo individual para cada uno de los diez ocupantes de la lancha, que incluía fusil, pistola, cuchillo, uniforme de camuflaje, medicamentos, pasamontañas, casco y otros aditamentos, además de medios de comunicación, equipos de visión y materiales estériles.

En el programa televisivo emitido el 27 de febrero de 2026, se mostraron fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas, uniformes de camuflaje, entre otros objetos ocupados en la lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH, neutralizada el 25 de febrero de 2026. (ALH)

Tomado de Prensa Latina