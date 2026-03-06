China al lado de Irán condena ataques de EE.UU. e Israel

Según declaró la vocera de la Cancillería Mao Ning, Beijing respalda al país persa en la defensa de su soberanía, seguridad e integridad territorial.

También expresó apoyo a Irán para proteger sus legítimos derechos e intereses, al tiempo que subrayó el compromiso de China con una solución de controversias mediante vías políticas y diplomáticas.

La vocera llamó a detener de inmediato las operaciones militares para evitar la propagación del conflicto.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que Beijing mantiene profunda preocupación por la escalada de tensiones en la zona.

La funcionaria indicó que el gigante asiático realizó intensas gestiones diplomáticas en días recientes para promover la calma regional.

El canciller Wang Yi sostuvo llamadas telefónicas con sus homólogos de Rusia, Irán, Omán, Francia, Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, detalló Mao Ning.

En esos contactos, Wang Yi enfatizó la necesidad de respetar los propósitos y principios de la Carta de la ONU.

El ministro chino rechazó el uso recurrente de la fuerza en las relaciones internacionales y de hecho anunció que un enviado especial para Asuntos de Medio Oriente (Zhai Jun) visitará la región próximamente para facilitar la negociación. (ALH)

Tomado de Prensa Latina