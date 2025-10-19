Labor de Cuba es reconocida por WBSC

La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) reconoció hoy a Cuba por lo que consideró el mejor trabajo del año en la promoción y el desarrollo del Baseball5.

En el contexto del congreso que ratificó como su presidente al italiano Riccardo Fraccari, la entidad premió la labor del archipiélago caribeño en una disciplina que le tiene en la cima universal entre mayores y juveniles.

En Bangkok, capital de Tailandia, el cónclave también dejó entre sus saldos la elección del titular de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS), Juan Reinaldo Pérez Pardo, en la Junta Ejecutiva de la WBSC, en condición de Vocal.

En el encuentro igualmente se entregó la placa destinada a Alexander Urquiola por su selección como mejor entrenador en 2022, cuando condujo a la selección cubana medallista de plata en la lid mundial sub-15 años.

Además, se destacó a la FCBS como la tercera poseedora de más medallas de oro (5) en el ciclo, solo superada por las de Estados Unidos y Japón, y por asociar coherentemente la gestión de ambos deportes.

Tomado de Jit

