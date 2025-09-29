Jabalina de bronce en Mundial de Paratletismo

Con marca personal para la temporada de 63,34 metros, el cubano Guillermo Varona subió hoy al tercer lugar del podio en la prueba de lanzamiento de jabalina, categoría F46, correspondiente al Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025, en India.

Aunque no logró reeditar su título de hace un año en la urbe japonesa de Kobe, Varona consiguió exhibir su mejor versión en el principal compromiso de la temporada gracias a lo logrado en su tercer intento.

Por delante quedaron esta vez los anfitriones Rinku Hooda y Sundar Singh Gurjar, este entre los favoritos por su récord mundial de 68,60 metros, firmado hace dos años.

Esta vez el disparo de 64,76 metros no le alcanzó para evitar la coronación de su compatriota, cuya marca de 66,37 metros fue inscrita como el nuevo tope para estas lides.

Varona, también campeón paralímpico en París 2024 y doble monarca en Juegos Parapanamericanos, tiene un 66,14 como mejor registro de por vida 66,14, pero este año apenas había alcanzado un máximo de 60,62.

Su metal bronceado se une al cetro acaparado por Robiel Yankiel Sol en el salto de longitud de la categoría T47, premios que de momento ponen a Cuba a compartir el lugar 19 del medallero, ordenamiento por países.

La representación de China, en poder de cuatro medallas de oro, siete de plata y tres de bronce, lidera el ordenamiento por países, por delante de Brasil (4-7-2) y Polonia (4-0-4).

La siguiente presentación de un cubano está fijada para el primero de octubre, cuando Daniel Milanés intervenga en las pruebas eliminatorias de los 400 metros, categoría T47.

Tomado de JIT

Post Views: 1