Celebraron en Colón aniversario 65 de los CDR

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Aniversario 65 de los CDR #Colón #TV Yumurí

El municipio de Colón resultó reconocido en la provincia de Matanzas por los resultados en las tareas de los Comité de Defensa de la Revolución.

Por la celebración en el territorio de los 65 años de la organización destacaron a zonas, organizaciones de base y cederistas por su labor.

El acto central se realizó en el CDR #5 de la Zona 12 en el Consejo Popular Sur de la cuidad.

En la actividad resaltaron a la labor en zonas como la sede del acto, la #16 y la #49. Igualmente agasajaron a fundadores y dirigentes por el desempeño integral entre ellos Lázaro Dueñas Migoya presidente del CDR # 5 de la Zona 12, Luisa Infante Armendares, organizadora del CDR # 12, en la comunidad de Guareiras y el joven Gregor Bárbaro Blanco.

Por la celebración de las seis décadas y media de los Comités de Defensa de la Revolución, evocaron a Fidel, principal artífice de la creación de la mayor organización de masas del país.

