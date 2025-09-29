Informan sobre accidente de tránsito en puente del Viaducto

Seis lesionados (8 actualización), entre ellos una mujer y una niña, es el saldo de la caída de un triciclo eléctrico por el puente del Viaducto y hacia el río San Juan.

En el lugar se encuentra el Primer Secretario del Partido de la provincia Mario Sabines Lorenzo y el Primer Coronel Gustavo Díaz Villalobos, Jefe del Ministerio del Interior en Matanzas. Los heridos ya están en el hospital y reciben atención médica.

«Ahora estamos en Hospital Faustino Pérez, acompañando a heridos y familiares en su atención, publicó Sabines Lorenzo en su perfil de Facebook recientemente.

«Le enviamos un reconocimiento al cuerpo de bomberos por la agilidad en el rescate de los lesionados», posteó además Sabines Lorenzo.

Actualizamos a las 2:18 pm

En los hospitales Comandante Faustino Pérez Hernández y pediátrico Eliseo Noel Caamaño atendieron en total a ocho pacientes.

Al hospital provincial llegaron seis adultos, de ellos cinco con lesiones leves y uno que en estos momentos intervienen quirúrgicamente por un trauma torácico, precisó la doctora, Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora de la institución.

En el pediátrico se encuentran una niña, sin heridas, y una adolescente que recibió heridas pero sin complicaciones y que está estable.

Ambas serán ingresadas para durante 24 horas para observarlas, le explicó a la doctora Anaelis Santana Álvarez, directora del hospital, al primer secretario del Partido y a la gobernadora del territorio Marieta Poey .

Noticia en desarrollo

