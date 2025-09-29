Sin categoría

Informan sobre accidente de tránsito en puente del Viaducto

Por Pedro Arturo Rizo Martínez 0 Comentario #Accidente de Tránsito #lesionados #Puente del Viaducto

Seis lesionados (8 actualización), entre ellos una mujer y una niña, es el saldo de la caída de un triciclo eléctrico por el puente del Viaducto y hacia el río San Juan.

En el lugar se encuentra el Primer Secretario del Partido de la provincia Mario Sabines Lorenzo y el Primer Coronel Gustavo Díaz Villalobos, Jefe del Ministerio del Interior en Matanzas. Los heridos ya están en el hospital y reciben atención médica.

«Ahora estamos en Hospital Faustino Pérez, acompañando a heridos y familiares en su atención, publicó Sabines Lorenzo en su perfil de Facebook recientemente.

«Le enviamos un reconocimiento al cuerpo de bomberos por la agilidad en el rescate de los lesionados», posteó además Sabines Lorenzo.

………………………………..

Actualizamos a las 2:18 pm

En los hospitales Comandante Faustino Pérez Hernández y pediátrico Eliseo Noel Caamaño atendieron en total a ocho pacientes.

Al hospital provincial llegaron seis adultos, de ellos cinco con lesiones leves y uno que en estos momentos intervienen quirúrgicamente por un trauma torácico, precisó la doctora, Gretter Robaina Rodríguez, subdirectora de la institución.

En el pediátrico se encuentran una niña, sin heridas, y una adolescente que recibió heridas pero sin complicaciones y que está estable.

Ambas serán ingresadas para durante 24 horas para observarlas, le explicó a la doctora Anaelis Santana Álvarez, directora del hospital, al primer secretario del Partido y a la gobernadora del territorio Marieta Poey .

Noticia en desarrollo

Post Views: 22

By Pedro Arturo Rizo Martínez

Entradas relacionadas

Matanzas Sin categoría tvyumuri

Pasión por Cuba y por la ciencia en el Conde de Pozos Dulces

Luis Ernesto Martínez González
Cuba Matanzas Sin categoría

Celebran aniversario 36 del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez

Leydis Daylis Martínez Ramos
Sin categoría

En talleres de verano: monotipia con Sancho

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

social tvyumuri

Apoyan unionenses al pueblo venezolano

Sin categoría

Informan sobre accidente de tránsito en puente del Viaducto

Matanzas Noticias

Celebraron en Colón aniversario 65 de los CDR

Deportes tvyumuri

Jabalina de bronce en Mundial de Paratletismo