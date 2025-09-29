Apoyan unionenses al pueblo venezolano

Foto tomada de Cubadebate

Los unionenses demuestran una respuesta clara y unida ante la creciente injerencia de Estados Unidos en Venezuela.

Desde las organizaciones sociales hasta instituciones culturales y políticas, los trabajadores expresan su solidaridad con la Revolución Bolivariana y el rechazo a las acciones intervencionistas que atentan contra la soberanía y el derecho del hermano país a decidir su destino.

Encuentros y debates desarrollan por estos días los unionenses para reafirmar el compromiso revolucionario y denunciar además el bloqueo económico y las maniobras políticas promovidas por el gobierno de Estados Unidos.

En defensa de Venezuela alzamos las voces para recordar que la lucha contra el imperialismo es una causa común que fortalece los lazos de hermandad entre los pueblos.

El respaldo al país amigo constituye una muestra del compromiso con la integración y la cooperación latinoamericana, fundamentales para contrarrestar cualquier intento externo de desestabilización política y económica.

Las acciones conjuntas patentizan que la solidaridad con Venezuela no solo es un acto de justicia, sino también una expresión de la voluntad popular que defiende la paz, la soberanía y el derecho al desarrollo de los pueblos latinoamericanos.

